Standing Zone negli stadi: la svolta di Avellino ed il ritorno della tradizione inglese

Mentre a Napoli non si registra alcun passo in avanti per il ritorno degli ultras al Diego Armando Maradona, ad Avellino cambia del tutto lo scenario all’interno dello stadio Partenio.

Il club campano, infatti, ha capito l’importanza del tifo organizzato e per riavere un’importante arma in più nelle partite casalinghe ha accettato la richiesta per la realizzazione di una standing zone. Dopo una lunga assenza i tifosi biancoverdi torneranno allo stadio questa domenica per assistere all’importante match con il Potenza.

Cambia lo scenario anche in Inghilterra dove dopo 32 anni torneranno delle zone adibite per i tifosi che vogliono guardare la partita in piedi. La Sports Grounds Safety Authority, l’agenzia governativa preposta alla sicurezza degli impianti sportivi, ha autorizzato i club di Premier e Championship a proporre nuove formule a riguardo dal 1 gennaio 20222. Entro il 6 ottobre i club, che già hanno apportato delle modifiche ai rispettivi stadi, potranno presentare la domanda.

