Stanislav Lobotka: “La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’ultimo test amichevole del ritiro di Castel di Sangro, contro i greci dell’Olympiacos

Come va la preparazione alla nuova stagione?
Ci siamo allenati molto duramente prima di iniziare il campionato e adesso dobbiamo solo mostrare come ci siamo allenati, quanto siamo migliorati gara dopo gara e fare del nostro meglio“.

Che partita volete fare con l’Olympiacos?
È un’amichevole ma proveremo a spingere e vedremo cosa riusciremo a fare. La stagione inizia il 23 e da lì cercheremo di segnare sempre più gol“.

Su cosa state lavorando?
La nostra mentalità, come quella del nostro allenatore, è quella di vincere sempre, non solo le amichevoli o le partite in stagione, ma anche le partitelle di allenamento. Quando giochiamo fra di noi tutti vogliono vincere. Ci proveremo anche stavolta, ma sappiamo che non sarà facile“.

