Stasera l’Italia in campo per provare a staccare il pass diretto per Qatar2022: tutte le combinazioni

Stasera l’Italia di Mancini sarà in campo contro la Svizzera per provare a staccare il passo diretto per Qatar2022 evitando i playoff.

L’ITALIA DIRETTAMENTE AI MONDIALI SE…

Batte l’Irlanda del Nord e mantiene una differenza reti più alta rispetto alla Svizzera, in caso di vittoria elvetica contro la Bulgaria

Batte l’Irlanda del Nord e la Svizzera non batte la Bulgaria

Pareggia contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera non batte la Bulgaria

Perde contro l’Irlanda del Nord e la Svizzera perde contro la Bulgaria: in questo caso l’Italia non dovrebbe perdere in maniera pesante a fronte di un minimo k.o da parte degli elvetici.

