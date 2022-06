State of Play, tutti gli annunci: da RE4Remake al nuovo trailer di FFXVI

Giovedì sera c’è stato lo State of Play di Sony Playstation, dove ci sono stati tanti annunci. Tra questi, quello di Resident Evil 4 Remake.

Remake annunciato con tanto di data d’uscita: 24 marzo 2023. Capcom ha deciso di aprire l’evento Sony Playstation ufficializzando il rifacimento del quarto episodio numerato della nota saga survival horror Resident Evil; questo il trailer:

L’evento è proseguito con quattro titoli per PS VR2: Resident Evil Village, The Walking Dead: Retribution, Horizon: Call of the Mountains e No Man’s Sky. Poi è stata la volta dell’annuncio dell’arrivo di Marvel’s Spiderman Remastered su PC e della data di uscita di Stray. L’amichevole Spiderman di quartiere arriverà su PC a partire dal 12 agosto; Stray, invece, sarà disponibile dal 19 agosto su console Sony e sarà incluso dal day one negli abbonamenti Playstation Plus Extra e Premium.

Dopo questi annunci, c’è stato il momento di un altro titolo horror (dagli autori di Dead Space): The Callisto Protocol. Un trailer che ha mostrato le atmosfere del titolo horror e che ha rivelato la data di uscita: 2 dicembre 2022. L’uscita è prevista su console Sony, Microsoft e su PC. Capcom è tornata ad essere protagonista con l’annuncio di Street Fighter 6 che ha svelato l’arrivo di una modalità open world nel picchiaduro.

Per chiudere l’evento, ci sono stati i trailer di Season, Tunic, Rollerdrome e Eternights con la chicca finale rappresentata da Final Fantasy XVI. Il trailer del titolo di Square-Enix potete visualizzarlo di seguito:

