Stati Uniti, tensione a mille dopo la morte di George Floyd. Arrestata crew della CNN

La CNN era sul luogo dove si stavano svolgendo delle proteste, nella città di Minneapolis. La polizia ha arrestato la crew del reporter Oscar Jimenez, poi c’è stato il rilascio.

Un arresto documentato dalla camera utilizzata dalla crew del reporter Oscar Jimenez, dato che è rimasta accesa per tutta la durata. La CNN, infatti, ha pubblicato anche il suddetto video sul proprio profilo ufficiale di Twitter, che potete trovare di seguito:

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

— CNN (@CNN) May 29, 2020