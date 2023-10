Stefano Pioli in conferenza stampa nel post gara

Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa dopo Napoli-Milan

Cosi Pioli:”Torno a casa con l’amaro in bocca. Nella ripresa abbiamo fatto riprendere coraggio agli avversari. Avevamo in mano la gara. Sicuro non siamo stati inferiori a Juve e Napoli. In queste prime giornate tanti scontri diretti, stasera abbiamo fatto di tutto per vincere. Portiamo a casa la prestazione: meritavamo qualcosa in più. I cambi? Leao e Giroud avevano perso un po’di smalto. Pulisic era uscito per un risentimento muscolare”.

