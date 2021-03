Stendardo a Radio Crc: “Koulibaly al Napoli a vita. Caso tamponi, la Lazio deve avere fiducia nella procura”

L’ex difensore di Lazio, Sampdoria e Atalantaa, Guglielmo Stendardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc.

“Koulibaly è straordinario. Spero che possa restare a Napoli anche nella prossima stagione. Il suo partner ideale è Maksimovic. Con il recupero degli infortunati e con la possibilità di giocare una volta a settimana ha dimostrato di saper rimettere il Napoli in carreggiata. Adesso gli azzurri sono in piena corsa per un posto in Champions League.

Per me Koulibaly è tra i migliori difensori al mondo spero che resti a Napoli ancora a lungo. Secondo me il suo partner ideale è Maksimovic. Manolas è un grande difensore, ma è istintivo come il senegalese. Rrahmani è un elemento di sicuro avvenire, ma al momento il suo rendimento è stato discontinuo. Contro la Juve ha fatto benissimo, non si può dire lo stesso della prestazione offerta in Coppa Italia contro l’Atalanta.

E’ difficile parlare senza vedere le carte, so che domani c’è un’udienza. Bisogna avere fiducia nella procura, che deciderà per il meglio”.

