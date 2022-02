Stendardo: “Il Napoli può battere il Barcellona”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Guglielmo Stendardo che ha parlato della partita di giovedì tra Barcellona e Napoli.

Queste le sue parole in merito:

“Io credo che Zielinski verrà confermato dietro la punta che sarà Osimhen o Mertens, se il mister vorrà far riposare il nigeriano. Sugli esterni, Insigne è ritornato quello che abbiamo apprezzato in questi anni. Ha fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo. L’unico dubbio, per me, è chi gioca a destra.

Riguardo a Insigne, è migliorato rispetto alle ultime esibizioni, in cui è stato criticato. Grande, ottimo giocatore ma non un fuoriclasse. Il Barcellona è una squadra che ha perso giocatori importanti. Il Napoli, secondo me, può addirittura vincere. Se vai a Barcellona solo per difenderti, contro quelle squadre, rischi molto.“

