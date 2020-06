Stipendi di marzo pagati e così sarà anche per i successivi

Il Napoli ha pagato parte degli stipendi sospesi a causa del lockdown e si prepara a pagare anche il resto, unica squadra in Italia.

Stipendio di marzo pagato è così sarà anche per i successivi.

Per intero come nessuna altra società ha fatto, il Napoli ha pagato e pagherà gli stipendi sospesi per il lockdown. Promessa e impegno mantenuti come deciso alla fine della partita che ha sancito la vittoria della Coppa Italia. Anche un orologio personalizzato per ricordare la conquista del trofeo verrà donato agli azzurri.

