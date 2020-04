Stop del campionato in Francia: il PSG vuole giocare la Champions all’estero, Ceferin permettendo

Dopo lo stop imposto dal governo francese i club di Ligue1 fanno i conti con le perdite economiche. Secondo le prime stime il PSG perderebbe circa 200 milioni di euro mentre il Marsiglia circa un centinaio.

Ma se il Marsiglia può consolarsi con la qualificazione alla prossima Champions League, il PSG vorrebbe continuare a giocare la Champions League di quest’anno dove ha già conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo aver eliminato i tedeschi del Borussia Dortmund.

Il presidente del club parigino Al Khelaifi, tra l’altro rinviato a processo in Svizzera per istigazione a gestione sleale nell’assegnazione dei diritti tv di Mondiale e Coppa delle Confederazioni 2026 e 2030, è pronto a giocare le partite di Champions anche all’estero, in condizioni sanitarie più sicure.

La volontà del PSG però si scontra con le intenzioni del presidente dell’UEFA Ceferin che ha già prospettato l’ipotesi dell’esclusione dalle coppe europee di quest’anno e anche da quelle della prossima stagione, di tutte le squadre dei campionati sospesi anticipatamente per il cornavirus.

Comments

comments