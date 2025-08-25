Stramaccioni:”Il Napoli contro il Sassuolo è stato devastante”.

ANDREA STRAMACCIONI A RADIO MARTE: “Napoli devastante per 25 minuti col Sassuolo. Centrocampo azzurro senza punti deboli, Hojlund miglior attaccante possibile da prendere in questo finale di mercato”

“Ho visto un Napoli impressionante alla prima di campionato: 25 minuti devastanti, per approccio e controllo della partita.

La sensazione– ha detto l’allenatore e opinionista Dazn a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – era che gli azzurri potessero rendersi pericolosissimi ad ogni azione offensiva.



Una prestazione che sorprende e convince, con la nuova impostazione tattica voluta da Conte.

La posizione di McTominay da falso esterno sinistro, partendo largo in fase difensiva per poi fare la seconda punta grazie alla sua capacità di coprire venti metri con un paio di falcate, è risultata ancor più devastante.



La seconda grande novità del Napoli all’esordio è che, grazie a De Bruyne, la squadra colma l’unico punto debole che aveva la scorsa stagione, quando poteva andare in difficoltà se gli avversari bloccavano Lobotka.



Il campione belga si è spesso abbassato in quel ruolo, per impostare il gioco e in questo è uno dei migliori al mondo.



E tale aspetto mette in difficoltà gli avversari, perchè una cosa è limitare un playmaker, un conto è limitarne due.

Anguissa è in forma strepitosa, anche se ne stanno parlando meno.



La necessità di fare giocare insieme questi elementi del Napoli mi ha ricordato una situazione analoga nel Milan di Ancelotti, dove il tecnico aveva la missione di far giocare insieme Seedorf, Pirlo, Kakà e Ambrosini.



Conte ha trovato la quadra per schierare insieme i magnifici quattro azzurri. Hojlund, qualora arrivasse, sarebbe, a mio avviso, il miglior colpo possibile che De Laurentiis può fare al 25 di agosto, perché fare mercato alla fine è dura, perché ci devono essere anche dei giocatori prendibili.



Rasmus ha forza fisica, un baricentro un pochino più basso di Lucca e può fare meglio dell’ex Udinese il gioco spalle alla porta.



La conoscenza con Mc Tominay potrebbe favorirne l’integrazione nello spogliatoio azzurro, composto già da bravissimi ragazzi”

Comments

comments