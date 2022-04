Stringara: “La vera avversaria dell’Inter è il Milan. Il Napoli ha molti alti e bassi, ha meno equilibrio rispetto alla squadra di Pioli”

L’ex centrocampista Paolo Stringara, oggi allenatore, ha parlato durante la trasmissione Stadio Aperto.

Napoli o Milan, qual è la squadra da tenere d’occhio per i nerazzurri?

“Io penso che la squadra più pericolosa sia il Milan, che anche nel momento di appannamento non perde. Pareggia col Bologna ed a Torino. Il Napoli invece ha molti alti e bassi, ha meno equilibrio rispetto alla squadra di Pioli”.

Inzaghi cerca però di far giocare più o meno sempre gli stessi undici.

“Io penso che a questo punto della stagione non faccia bene troppo turnover. In ogni mezza partita ti giochi il campionato. Nove titolari su undici vanno bene. Lautaro non sta facendo bene ed in generale non mi ha mai convinto fino alla fine. Potrebbe fare cose pazzesche ma non le fa mai. L’Inter rischia di vincere il campionato con Dzeko ed intorno a lui giocatori come Correa, Sanchez, Lautaro e Caicedo che non si sono mai espressi al meglio e non hanno reso quanto si sperava”.

Comments

comments