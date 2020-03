Striscione vergognoso contro la sanità di Napoli, la denuncia di Repubblica: “Peste dell’odio non si ferma mai”

In un momento così particolare per il Paese è comparso uno striscione vergognoso esposto dalla curva interista contro la sanità a Napoli.

Incurante del momento delicato per tutta l’Italia e dimentico degli aiuti e del sostegno che dal Sud stanno arrivando costantemente per il Nord, maggiormente colpito dall’epidemia del Coronavirus, è comparso uno striscione della Curva Nord interista contro la sanità a Napoli: “Napoli ultra: la tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami”.

Uno schiaffo vero e proprio ai tanti gesti di solidarietà che arrivano dal Sud, in un momento in cui dovremmo tutti stringerci in un abbraccio per superare questa pandemia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e, più in particolare, la Lombardia.

Ecco la denuncia fatta da Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica, in un pezzo sul quotidiano:

#coronavirus

"Napoli ultras: la tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami". In piena pandemia, con la Lombardia in ginocchio per il Covid-19, ecco lo striscione della Curva Nord interista. La peste dell'odio non si ferma di fronte a niente.#Pietre

pietre@repubblica.it pic.twitter.com/EsDVLOH7lt — Paolo Berizzi (@PBerizzi) March 20, 2020

