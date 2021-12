Stromberg: “L’Atalanta può sognare lo scudetto, ma punterei sul Napoli”

L’ex calciatore svedese dell’Atalanta Glenn Stromberg ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Atalanta da scudetto? Credo che la strategia da seguire sia quella di cercare di vincere ogni partita e poi si tireranno le somme. In assenza di un dominatore assoluto, sperare è legittimo.

L’Atalanta ha il vantaggio di non dover gestire le pressioni. Nessuno può pretendere lo scudetto, ma sognare non è vietato. Avere la mente libera è un’arma potente. Gasperini è una sicurezza: appena intravede qualche cedimento, interviene.

Su chi punterei per lo scudetto? Punterei sul Napoli. Mi ha impressionato Osimhen. L’ho visto per la prima volta dal vivo a Leicester: ha colpi e forza fuori dal comune. Ora sta fuori, ma la squadra è sempre in testa. Spalletti è bravissimo”.

