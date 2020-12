Stroppa: ““Il Napoli è la squadra che gioca meglio nel campionato”

L’allenatore del Crotone Giovanni Stroppa i conferenza stampa ha presentato la sfida di campionato contro il Napoli. La sfida è in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Scida.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni del tecnico dei calabresi.

“Quando mettiamo attenzione e determinazione abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Sicuramente quello di domani è uno scoglio importante.

Sono contento di avere quasi tutti a disposizione. Aspetteremo una partita per reinserire Rispoli. Cigarini purtroppo non sarà della partita e ne avrà per più tempo.

Nel Napoli ci sono giocatori importanti in tutti i ruoli. Sicuramente gli attaccanti sono di livello internazionale. Gattuso gli ha dato un’identità importante. Forse il Napoli è la squadra che gioca meglio nel campionato e Gattuso li fa esprimere tutti al massimo.

Domani non dobbiamo commettere errori ed essere maniacali nell’attenzione. Di fronte abbiamo giocatori che possono davvero risolvere una situazione con qualità importante.

Giocare più coperti in difesa? Onestamente non so cosa voglia dire. Il gol che abbiamo preso a Bologna lo abbiamo subito mentre eravamo tutti dietro la palla. Quindi eravamo coperti ma non è stato sufficiente.

Penseremo a fare la partita come sappiamo, giocando uomo contro uomo oppure di reparto. Ripeto che a fare la differenza sono l’attenzione e la determinazione.

Rojas? Poteva giocare anche domenica. Il ragazzo sta crescendo e si sta integrando, deve conoscere. Non voglio bruciarlo, lo ritengo un ottimo giocatore sia nel futuro che nell’immediato. Riviere? Ha fatto un paio di allenamenti blandi. Non è in condizione ma si può considerare recuperato.

Gattuso lo ammiro molto è un riferimento come uomo e come professionista, anche per le idee che sta facendo esprimere alla squadra e il suo trascorso come giocatore. E’ eccezionale sotto tutti gli aspetti.”

