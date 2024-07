Su Kvara, Di Lorenzo e Osimhen…gli aggiornamenti

Sky Sport: le ultimissime sui tre big del Napoli

“Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia resteranno a Napoli. Per Kvara il Napoli ha chiuso la possibilità di cessione in questa finestra di mercato, ora capire se il georgiano rinnoverà o no. Il Napoli ha detto chiaramente a Kvara e all’agente che ci sono solo due possibilità: restare con l’attuale contratto da 1,5 milioni a stagione o rinnovare con l’adeguamento. Non esiste una terza opzione”.

In merito alla situazione Osimhen: “La volontà del Napoli è quella di cedere Osimhen. Al momento non è ancora arrivata una proposta che possa avvicinarsi a quanto chiede il Napoli, la clausola rescissoria da 130mln di euro. Magari un’offerta potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, in questi giorni la Saudi League sta mettendo a posto i tesoretti che avrà a disposizione per il mercato. Dal 17 luglio aprirà ufficialmente il mercato del campionato saudita, quindi l’Arabia potrebbe essere un’opportunità. Però non è detto che l’opportunità possa arrivare solo da lì, perché magari pescano un attaccante dalla Premier, si libera un’altra casella e Osimhen potrebbe prendere la direzione dell’Inghilterra. Potrebbe esserci un vero domino di attaccanti che al momento non c’è“.

