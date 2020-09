Suarez, la procura federale inizia gli accertamenti: cosa rischia la Juve

Il caso Suarez ed il suo esame-truffa ancora al centro della cronaca. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta.

“La richiesta è pronta e sarà formalizzata nelle prossime ore. La procura federale del calcio chiederà ai magistrati di Perugia gli atti dei primi accertamenti istruttori per verificare eventuali violazioni. Naturalmente l’indagine potrà riguardare soltanto i tesserati”.

Così La Gazzetta dello Sporti riporta che la procura federale ha iniziato i procedimenti di accertamento che vogliono indagare sull’esame che Luis Suarez ha sostenuto all’Università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana, le cui intercettazioni stanno facendo giustamente notizia. La Juventus, club interessato all’acquisto di Suarez e che avrebbe organizzato l’esame, è chiaramente sotto l’occhio del ciclone in questo momento ed ecco, secondo la rosea, cosa rischia:

“Eventuali responsabilità potrebbero chiamare in causa l’articolo 4 e l’articolo 32. Il primo vuole colpire i comportamenti che violano «i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Una sorta di censura etica dei comportamenti. Il massimo della sanzione per la società sono dei punti di penalizzazione, altrimenti «ammonizione, ammenda e ammenda con diffida».

Completamente diverso il quadro del comma 7 dell’articolo 32 in cui si puniscono i soggetti «che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari». Il livello delle sanzioni è molto più alto: per la responsabilità diretta si parte dai punti di penalizzazione all’esclusione dai campionati”.

Ma al momento non ci sono prove che la Juventus sia effettivamente coinvolta nell’esame-truffa che ha visto enormi facilitazioni per far sì che Suarez superasse l’esame. Almeno, secondo quanto riferito dall’esperto Angelo Cascella, per dieci anni nella lista degli arbitri al Tas di Losanna:

“Al momento, a stare alle intercettazioni circolate, non vedo emergere responsabilità a carico della Juventus, né penale né sportiva. Occorre la prova di un reale coinvolgimento della società per portare a una sua colpevolezza che, ad ora, non risulta”.

