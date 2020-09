Suarez, nuove intercettazioni: “Ci fa vincere la Champions”, “Ti invitano in tribuna vip”

Nuove intercettazioni sul caso Suarez: sul Corriere della Sera vengono riportate alcune frasi intercettate durante i colloqui.

Sui quotidiani tiene banco la questione Juve-Suarez. Sul Corriere della Sera, vengono riportate alcune frasi intercettate durante i colloqui telefonici tra il direttore dell’Università per stranieri di Perugia e la professoressa Stefania Spina, incaricata di preparare il centravanti attraverso un corso intensivo di italiano a distanza.

“È lei, tifosa bianconera sfegatata, che all’ipotesi di vedere Suarez in maglia bianconera si lascia andare al grido: ‘Ci fa vincere la Champions!’; l’interlocutore, forse scherzando, ipotizza una ricompensa per lo sforzo di far ottenere il diploma a Suarez: ‘Ti invitano in tribuna vip!’.

Comments

comments