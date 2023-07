Successo per la “Spring Summer 2024” di Alessandro Legora: a Pietrarsa la sfilata della nuova collezione

Applausi per lo stilista napoletano che ha presentato la nuova collezione: abiti esclusivi disegnati per una donna sempre sensuale ed elegante.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglie in una meravigliosa serata il talento creativo di Alessandro Legora che vince di nuovo grazie ai suoi abiti glamour della collezione Spring Summer 2024.

Lo scorso anno nella fase appena post pandemica la sfilata fu un tripudio di colori intensi per abiti da sogno intrisi di leggerezza, quasi a voler allontanare il passato grigiore per vedere in alto splendere finalmente un sole scintillante.

Questo è l’anno della conferma e dell’equilibrio: la donna Legora si ritrova nelle armonie delle forme che esaltano la sua innata eleganza, con alcuni vezzi che ne denotano la personalità: spalline, talvolta paillettes o piume per modelli che rappresentano a tratti intrecci con epoche precedenti ma al tempo stesso risultano innovativi e al passo con i tempi.

Tanto bianco e anche nero, tinte indispensabili in un guardaroba femminile ma anche una vasta gamma di colori: carta da zucchero, corallo, pesca, bubblegum, purple, glicine e hot pink, verde che spazia dal green yellow al forest-green.

Grande spazio anche per le stampe esclusive realizzate appositamente a Como, patria della seta: fiori protagonisti che rimandano ad un nostalgico Oriente, arricchiti da frange in seta colorate.

A chiudere la sfilata la Sposa di Atelier Legora, seconda etichetta dello stilista per l’Alta Moda e cerimonia. Un abito prezioso, collo a pistagna e manica lunga in stile Grace Kelly corpetto interamente ricamato a mano con piccoli fiori composti di perle e pizzo, ramificati sulla gonna vaporosa in tulle, velo lungo 10 metri interamente bordato e ricamato con gli stessi ricami del corpetto. A sorpresa, il lancio della linea di cerimonia bambina. Esattamente lo stesso abito da sposa riprodotto in miniatura viene indossato dalla piccola figlia del couturier napoletano che ha intenerito tutta la platea sfilando tra le braccia della sposa.

Tanti gli ospiti intervenuti al Legora Party, dagli addetti ai lavori, rivenditori, e volti noti dello spettacolo nonché amici dello stilista: tra gli altri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio, Pasquale Legora De Feo, Presidente designato di Fise Uniport e ancora: Pamela Prati, Denny Mendez, Manila Nazzaro, Matilde Brandi, Milena Miconi, Angela Melillo. Le giornaliste Anna Paola Merone e Italia Mele.

Un evento che guarda alla nuova stagione lavorativa con grandi obiettivi come quello dell’imminente apertura di uno store nella maestosa piazza dei Martiri cuore dello shopping napoletano, oltre allo store dedicato alla moda sposa ed alta cerimonia. Inoltre, l’ampliamento della sede operativa della maison, e nuovi ponti gettati su Milano e l’estero che al momento restano top secret.

