Sudamericani a rischio per la terza giornata: il punto su Napoli-Juventus

Con un terzo turno aggiuntivo per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar, i calciatori sudamericani della Serie A rischiano di saltare la terza giornata.

Sono diverse le squadre che probabilmente dovranno fare a meno di più giocatori in vista della terza giornata. Tre queste c’è anche e soprattutto la Juventus, prossima avversaria del Napoli in campionato.

I bianconeri, infatti, dovranno probabilmente rinunciare all’argentino Dybala, ai brasiliani Alex Sandro e Danilo, al colombiano Cuadrado e all’Uruguaiano Bentancur.

Le probabilità dell’assenza di questi calciatori nella sfida del Maradona in programma tra due settimane aumentano dato che la gara con il Napoli si giocherà probabilmente sabato visto l’impegno Europeo della Juventus con il Malmö in Champions fissato per il martedì successivo.

Dal canto suo, invece, il Napoli dovrà rinunciare probabilmente a David Ospina, impegnato con la Colombia.

