“Sulla nostra pelle”, il calendario degli operai Whirlpool: “Nudi perché non ci resta più niente”

Un calendario che ripercorre oltre venti mesi di lotta, gli operai della Whirlpool di Napoli si mettono “a nudo” per la protesta.

Ecco un estratto di quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica:

“L’hanno chiamato “Sulla nostra pelle” perché oltre alla faccia, c’hanno messo il fisico. E non è un caso. A torso nudo, undici operai della Whirlpool, posano uno per ciascun mese del 2021, con un simbolo, la perdita della dignità. E’ un’altra tappa della lotta degli operai, il calendario ideato da loro (e finanziato dal Cral aziendale) per raccogliere fondi, non dimenticare i 20 mesi di battaglia in difesa del posto di lavoro e, perché no, augurarsi la vittoria.

Ogni pagina, un simbolo. La spunta verde di Whatsapp (quella con cui fu comunicato il licenziamento a maggio 2018) al centro della lavatrice, c’è chi imbraccia un megafono, chi lavora su una lavatrice, chi siede su una gru, chi posa davanti a un cumulo di rottami. Ciro Guarino, operaio da 30 anni a via Argine, spiega il motivo di posare nudi dalla cintola in su: “Ci siamo spogliati perché non abbiamo più niente, l’azienda ci ha tolto tutto, ho famiglia, figli e non so che cosa succederà domani. Siamo a nudo perché la nostra dignità è stata calpestata dalla multinazionale”.

Il calendario è già un successo: vendute le prime 10 mila copie, in corso una terza ristampa. Chi vuole potrà ordinare una copia sulla pagina Facebook “Cral Whirlpool Napoli pubblica” con una donazione minima di 5 euro. I proventi andranno a sostenere il presidio dei lavoratori ai cancelli di via Argine da due mesi”.

Comments

comments