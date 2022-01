Suning costretta a pagare 188 milioni alla Premier League

La PPTV di Suning è stata condannata a pagare 188 milioni di euro alla Premier League in seguito a una sentenza dell’Alta Corte di Londra.

I proprietari dell’Inter non hanno rispettato gli accordi sui diritti tv e non hanno pagato due rate dei diritti dovuti, chiedendo lo sconto in seguito alla pausa dei campionati per Covid nel 2020. Il giudice ha respinto ogni richiesta della società cinese, che dunque in un momento di difficoltà per le proprie casse dovrà sborsare altri duecento milioni. I tifosi nerazzurri sperano che questo non influisca negativamente sul comparto calcio di Suning.

