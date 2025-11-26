Super Scott! Il record di McTominay

Dal suo esordio in Serie A (2024/25), Scott McTominay
è il centrocampista della Serie A che ha preso parte a più gol (24 – 18 reti, sei assist)
in tutte le competizioni (esclusi rigori). Uragano
fonte Opta
Ultim’ora Sky: Napoli vertice di mercato.
Designati arbitro e VAR per Roma-Napoli
Le pagelle di Napoli-Qarabag: Napo Leone di nome Scott.
I ricavi certi del Napoli in Champions
McTominay:”Non conta la posizione ma l’obiettivo”,
Antonio Conte commenta la vittoria del Napoli sul Qarabag: “Bello vedere che i ragazzi si sono assunti tutti delle responsabilità in questo momento di emergenza”
Di Lorenzo: “Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto e siamo contenti”
Champions – Napoli-Qarabag: McTominay segna e poi propizia il secondo gol. Vince il Napoli (2-0 65′ McTominay;Jankovic 72′ )
Manna a Sky sul mercato di Gennaio e Lorenzo Insigne…
Champions League: Napoli-Qarabag, le formazioni