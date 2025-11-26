Calciatori del Napoli

Super Scott! Il record di McTominay

Dal suo esordio in Serie A (2024/25), Scott McTominay

è il centrocampista della Serie A che ha preso parte a più gol (24 – 18 reti, sei assist)

in tutte le competizioni (esclusi rigori). Uragano

 

fonte Opta

