Superato Hamsik, ora Mertens punta Sallustro e Vojak

Con il gol segnato all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Dries Mertens ha superato Marek Hamsik in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli in tutte le competizioni con 122 gol (per il momento).

Ricordiamo che l’attaccante belga è già il leader della classifica dei marcatori europei di tutti i tempi del Napoli con (per il momento) 26 gol davanti a Cavani fermo a 19.

Difficile però per Dries Mertens diventare il re del gol del Napoli anche nelle coppe italiane. Maradona guida questa speciale classifica con 29 gol mentre ‘Ciro’ ne ha segnati appena 6 (per il momento).

Mertens può ancora superare altri due campioni del Napoli del passato.

Attila Sallustro è il cannoniere del Napoli di tutti i tempi per i gol segnati in tutti i campionati: 106 (78 in Serie A e 28 nel campionato di Divisione Nazionale).

Antonio Vojak invece è il leader della classifica dei marcatori di tutti i tempi in Serie A con la maglia del Napoli con 102 reti.

Mertens finora in Serie A ha segnato 90 gol (per il momento) e gliene mancano 13 per superare Vojak e 17 per superare anche Sallustro.

Forza ‘Ciro’.

