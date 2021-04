SuperChampions, tifosi delle big europee uniti contro Agnelli

RMC Sport riporta che i tifosi delle big europee si sono uniti ed hanno scritto ad Agnelli per protestare contro la SuperChampions.

Nella lettera si legge che:

“La riforma è stata immaginata da e per un manipolo di club già immensamente ricco. Il tuo piano di ristrutturazione della Champions League è basato sull’aumento del numero di partite, l’introduzione di una qualificazione basata sui risultati maturati in passato e l’appropriazione dei diritti commerciali della competizione. Minaccia l’integrità del nostro sport nel suo insieme.”

Poi la lettera prosegue con accuse rivolte all’EC e ad Agnelli:

“Si vuole allargare il divario tra i ricchi e il resto, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino sempre più tempo e denaro per seguire il loro club. La lobby del club sta cercando di trovare nuovi modi per dissanguarci, ma non abbiamo il tempo e il denaro da investire nelle tue fantasie o finanziare la tua avidità illimitata.”

La lettera è co-firmata da gruppi di tifosi dei club rappresentati nel consiglio esecutivo della European Association of Clubs (ECA). Tra chi ha firmato ci sono i Bad Gones del Lione e il Collective Ultras Paris del PSG, insieme a gruppi ultras di Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Real Madrid.

