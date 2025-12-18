Supercoppa: gli azzurri superano il Milan con merito e vanno in finale (2-0, 39′ Neres, 64′ Hojlund)

Live Supercoppa: Napoli-Milan
90′ + 7′ finisce 2-0!! Napoli in finale
83′ Ammoniti McTominay e Tomori, scintille tra i due
81′ Cartellino giallo per Spinazzola e doppio cambio per il Napoli: fuori proprio Spinazzola con Hojlund, dentro Gutierrez e Lucca
77′ Per gli azzurri fuori Elmas e Politano, dentro Lang e Mazzocchi.
75′ Cambio per il Milan: fuori Jashari, dentro Luka Modric
64′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rasmus Hojlund raddoppia con un sinistro che infila Maignan
60′ Problemino fisico per Juan Jesus
54′ Politano dialoga con Neres, impreciso il pallone per McTominay ma arriva Rrahmani con un bel tiro che trova Maignan
INIZIA LA RIPRESA!
47′ alle 20:48 finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio
39′ – GOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL Spinazzola trova Højlund che in area si gira e mette in mezzo, Maignan smanaccia…David Neres è pronto con il tapi!!!!!!
38′ Ammonito Rabiot che blocca fallosamente il contropiede di Di Lorenzo
36′ Occasione Milan in contropiede, fallisce il gol Nkunku
31′ Discesa Højllund che scarica su McTominay: il suo rasoterra esce di pochissimo
28′ fallo brutto di Rabiot su Politano! Il milanista va a colpire il tallone di Politano: nemmeno ammonizione per lui
22′ Rrahmani serve Elmas che da pochi metri fallisce una buona occasione
15′ Rabiot pesca Nkunku che al centro trova Saelemaekers: il suo destro finisce alto
5′ Pavlovic prova una rovesciata che finisce sui piedi di Loftus-Cheek: il suo destro è parato da Milinkovic-Savic
Ora 20:00 Partiti!
Le formazioni ufficiali del match:
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.