Supercoppa: il programma di oggi

Antonio Conte parlerà quest’oggi, alle 1430, alla viglia del match, in conferenza stampa presso l’Al-Awwal Park Stadium. Al suo fianco Matteo Politano
Il programma di oggi è il seguente:
NAPOLI:
ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti
aperti ai media.
ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da
Politano presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.
BOLOGNA:
ore 11.30 (local time): allenamento presso il Prince Faisal Stadium FC con i
primi 15 minuti aperti ai media.
ore 15.30 (local time): conferenza stampa di Vincenzo Italiano accompagnato
da un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.