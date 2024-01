Supercoppa Italiana: protesta degli Ultras azzurri con striscioni in città e un duro comunicato

Mentre il Napoli si gioca la Supercoppa in Arabia gli Ultras manifestano il loro disappunto con striscioni e una nota di protesta

I tifosi azzurri contestano il calcio moderno che preferisce intascare soldi piuttosto che dare la possibilità ai sostenitori di seguire e fare il tifo per la propria squadra



Fuori lo stadio Maradona e anche in altri luoghi della città è apparso questo striscione: “La nostra passione ogni oltre meta, ma in Arabia Saudita… la coppa della moneta!”

Questa è inoltre la dura nota congiunta diffusa dalla Curva A e dalla Curva B:

RISPETTO

In riferimento alla “cammellata con trofeo” organizzata per il vil denaro dalla Lega Calcio e chiamata “Supercoppa Italiana di Riyadh”, che vede venduto un trofeo nazionale usando sconosciuti beduini al posto di chi quella maglia la segue ovunque, la sostiene, la difende. Ormai è chiaro a tutti che l’andazzo è questo e non troviamo il senso di chiamarla ancora “SUPERCOPPA ITALIANA” quando proprio i tifosi italiani non potranno assistervi. Nell’ etimologia della parola RISPETTO c’è scritto: “Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità di qualcuno e quindi astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli”. E per il significato di questa parola, che continuate a mettere sulle maglie e in ogni stadio ma della quale non conoscete il significato, che avrete sempre il nostro disprezzo! Odio eterno al calcio moderno! Buona cammellata!!!

