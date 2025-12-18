Super coppa italiana

Supercoppa la probabile formazione del Napoli.

Pubblicato il

Alle 20.00 ora italiana il Napoli giocherà la prima semifinale contro il Milan queste dovrebbero essere le scelte di Conte;

Savic

Di Lorenzo Rrahmani J Jesus

Politano Lobotka McTominay Spinazzola

Neres Hojlund Elmas

