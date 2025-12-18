Supercoppa la probabile formazione del Napoli.

Alle 20.00 ora italiana il Napoli giocherà la prima semifinale contro il Milan queste dovrebbero essere le scelte di Conte;
Savic
Di Lorenzo Rrahmani J Jesus
Politano Lobotka McTominay Spinazzola
Neres Hojlund Elmas
Alle 20.00 ora italiana il Napoli giocherà la prima semifinale contro il Milan queste dovrebbero essere le scelte di Conte;
Savic
Di Lorenzo Rrahmani J Jesus
Politano Lobotka McTominay Spinazzola
Neres Hojlund Elmas
Napoli-Milan Allegri tiene fuori un big
Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara: 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II
Napoli-Milan in supercoppa: probabile forfait di Leao
Conte:”Vogliamo vincere meritando”.
Di Lorenzo: Le parole contano poco, conta il campo e vogliamo la finale.
Vigilia di Napoli-Milan: Che succede se finisce in parità
Verso Napoli-Milan: Ancora una defezione tra gli azzurri
Sky: Mainoo in cima alla lista del Napoli ma va fatto presto. E su Lucca…
La ZES boccia l’ipotesi nuovo stadio del Napoli a Poggioreale
Jorginho:”Tiferò sempre Napoli”