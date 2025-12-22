Supercoppa: Napoli-Bologna: Neres fa il bis (2-0, 39′ e 57′ Neres)

Supercoppa: Napoli-Bologna: Antonio Conte conferma lo stesso undici che ha battuto il Milan per la conquista del trofeo
67′ per il Napoli escono Elmas e Spinazzola, entrano Gutierrez e Lang
65′ e 66′ Hojlund spreca due occasioni in contropiede
57′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NAPOLI: INCERTEZZA DEL PORTIERE DEL BOLOGNA NERES RUBA PALLA E SEGNA CON UN PALLONETTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46′ Cambio per il Bologna: fuori Odgaard, dentro Moro.
21.02 Riparte la gara.
20:46 Grande primo tempo del Napoli meritatamente in vantaggio
39′ GOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL PAZZESCO DI DAVID NERES CHE CON UN TIRO A GIRO INCREDIBILE DA FUORI AREA INFILA RAVAGLIA CHE NULLA PUO’
36′ Hojlund serve Spinazzola che davanti alla porta solo tira a botta sicura, miracolo di Ravaglia
26′ Ammonito Antonio Conte per proteste
24′ Azzurri aggressivi provano a scardinare più e più volte la difesa avversaria
9′ Il Napoli manovra in verticale: Neres libero si fa rimontare e non riesce a concludere
10′ Elmas spreca la palla del vantaggio! McTominay serve il macedone che incredibilmente spedisce fuori da super posizione
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Noa Lang, Baridò, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Moro, Rowe, Tomasevic, Immobile, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana, Fabbian Allenatore: Vincenzo Italiano