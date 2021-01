Supercoppa, occhio al cartellino: Napoli tranquillo, 4 juventini in diffida

Occhio ai diffidati per Napoli e Juventus in questo turno di Serie A, in vista della Supercoppa Italiana. Ecco la situazione.

Mercoledì 20 gennaio, ore 21.0, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Juventus. Dunque, occhio in questo turno di campionato per i giocatori delle due squadre poiché, in caso di ammonizione con diffida o espulsione, la squalifica si dovrà scontare proprio nella gara di Reggio Emilia.

Situazione tranquilla per il Napoli: nessuno tra i giocatori di Gattuso è diffidato e dovranno stare quindi solo attenti ad eventuali cartellini rossi.

Nella Juventus invece sono quattro i giocatori diffidati: Danilo in difesa, Rabiot e Bentancur a centrocampo, Kulusevski in attacco. Una situazione che non può lasciare tranquillo Andrea Pirlo, dato che il brasiliano è uno dei pochi difensori a disposizione a causa dei tanti casi di positività al Covid-19.

