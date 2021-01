Supercoppa: per la Juventus record di vittorie e di finali, il dato sul Milan, la curiosità sul Napoli

Questa sera a Reggio Emilia si gioca la finale numero 33 della Supercoppa Italiana.

La competizione è nata nel 1988. La prima finale giocata il 14 giugno 1989 tra il Milan campione d’Italia 1987-88 e la Sampdoria vincitrice della Coppa Italia della stessa stagione.

Proprio il Milan è l’unica squadra ad aver vinto il trofeo per tre edizioni consecutive: 1992, 1993 e 1994.

La squadra che ha vinto più volte la Supercoppa è la Juventus con 8 successi davanti al Milan con 7. Sempre la Juventus è anche la squadra che ha giocato più volte la finale ma in 7 edizioni è uscita però sconfitta.

Il trofeo è stato vinto 22 volte dalla squadra campione d’Italia, 8 volte da quella che ha vinto la Coppa Italia e 2 volte dalla finalista perdente della Coppa Italia.

La Lazio è l’unica squadra ad aver vinto il trofeo da Campione d’Italia, da vincitrice della Coppa Italia e anche da finalista perdente della Coppa Italia.

Oltre la Juventus (8 volte) e il Milan (7) altre sette squadre hanno vinto la Supercoppa: Lazio e Inter (5), Napoli e Roma (2), Sampdoria, Parma e Fiorentina (1). Inoltre hanno giocato la Supercoppa ma perdendo la finale Torino e Vicenza.

Finora sono stati segnati 101 gol e il trofeo è stato assegnato ai rigori 5 volte e al termine dei supplementari 3 volte.

La finale torna a giocarsi in Italia dopo le due ultime edizioni giocate a Gedda e Riad negli Emirati Arabi. Tra le altre città estere che hanno ospitato la finale ci sono Washington e New York negli Usa, Pechino (3 volte) e Shanghai in Cina, Tripoli in Libia e infine Doha (2 volte) in Qatar.

In Italia lo stadio che ha ospitato più volte la finale di Supercoppa è il Meazza di Milano (11 volte).

Per il Napoli è la quarta finale della sua storia. Per gli azzurri l’avversaria è la stessa delle tre precedenti finali:

NAPOLI 1990 – Napoli-Juventus 5-1;

PECHINO 2012: – Juventus-Napoli 4-2 dopo i tempi supplementari;

DOHA 2014: Napoli-Juventus 8-7 dopo i calci di rigore.

