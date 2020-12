Supercoppa, ufficiali data e regolamento: si gioca il 20 gennaio alle 21

La Lega Serie A ha ufficializzato data e regolamento della finale di Supercoppa Italia ‘PS5 Supercup’ che vedrà affrontarsi Napoli e Juventus.

La partita si giocherà il 20 Gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. Confermate le cinque sostituzioni anche in questa competizione, sempre suddivise in tre finestre. Sarà possibile una quarta interruzione in caso di eventuali tempi supplementari, ma solo nel caso in cui una squadra abbia effettuato ne corso dei tempi regolamentari meno di cinque sostituzioni. Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all’arbitro un massimo di 23 giocatori. Nella sfida sarà utilizzato il pallone NIKE FLIGHT HI — VIS. Nella gara è previsto l’utilizzo sia della Goal Line Technology che del VAR.

