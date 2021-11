Superlega, arriva il no secco da parte dell’Unione Europea

La UEFA, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la decisione presa dai Ministri dello Sport dell’Unione Europea sulla Superlega.

Nel comunicato si legge che la risoluzione chiede di rafforzare lo sport organizzato sui valori in Europa e di proteggerlo dalle minacce delle competizioni chiuse. Praticamente un no al modello Superlega inteso come ora.

Inoltre, Ceferin ha commentato la decisione così:

“Dichiarazione d’intenti storica da parte degli Stati membri dell’UE. Non c’è dubbio che l’Europa e lo sport europeo riusciranno a proteggere e promuovere il nostro modello sportivo. Difendere una visione dello sport europeo basata sui valori, socialmente integrata e aperta. Con questo sostegno al nostro modello, il calcio europeo continuerà ad essere l’esempio principale di questo.“

