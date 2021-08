Superlega: Champions League non in pericolo per Barcellona, Real Madrid e Juventus

Secondo quanto riportato da Repubblica l’UEFA starebbe pensando a un tetto ingaggi e intende parlarne ai club convocati a Nyon in Svizzera il 9 e 10 settembre.



Resta sempre in sospeso la questione Superlega alla quale risultato ancora aderenti Real Madrid, Barcellona e Juventus.

C’è attesa per il giudizio della Disciplinare UEFA che dovrebbe arrivare dopo il responso dela Corte di Giustizia Europea.

In ogni caso non è in pericolo la partecipazione dei tre club all’edizione della Champions League 2021-22.

Comments

comments