Superlega, i sei club inglesi invieranno a Perez richiesta per scioglierla

Il portale di ESPN riporta che i sei club inglesi si faranno sentire con Florentino Perez per quanto riguarda la Superlega.

In particolare le intenzioni di Manchester City, United, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool sono quelle di inviare al presidente del Real Madrid per sciogliere ufficialmente la Superlega. La richiesta dovrebbe essere mandata lunedì prossimo. Nel caso in cui non sarà sciolta, i sei club inglesi procederanno con un’azione legale.

Gli altri tre club usciti, tra cui Inter e Milan, non si sono espressi a riguardo. Real Madrid, Barcellona e Juventus rischiano ancora sanzioni per via della questione della Superlega.

Comments

comments