Superlega, il presidente del Manchester City si scusa con i tifosi

Il portale Calcio&Finanza riporta le parole del presidente del Manchester City, che si scusa con i tifosi per aver aderito alla Superlega.

A seguire le dichiarazioni di al Mubarak fatte a CityTV e riportate dal portale Calcio&Finanza:

“Anzitutto, vorrei scusarmi con i tifosi, glielo devo. È stato un errore. Penso che con il senno di poi, la decisione avrebbe dovuto essere fin dall’inizio di non partecipare a questa competizione. Me ne pento assolutamente. Il beneficio del senno di poi è facile in questo momento.

Me ne pento e si vede, come dimostra la nostra riluttanza. È stato molto difficile. Non è stata una decisione facile dire ‘sì, no’ e ‘siamo dentro’ o ‘siamo fuori’. Penso che si possa vedere in termini di tempistica di quando ci siamo effettivamente impegnati, ti dice molto in termini di quanto sia stata una decisione impegnativa e quanto abbiamo lottato con quella decisione.

Ma si può anche vedere che una volta che riconosciamo che c’è stato un errore, questo è tutto. Avevamo bisogno di uscire immediatamente. Non ho intenzione di sedermi qui e difendere il motivo per cui l’abbiamo fatto. Ho preso una decisione alla fine su questo e mi prendo la piena responsabilità, ed è stato un errore.”

