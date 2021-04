Superlega, lo svincolo costa caro: penali altissime per chi è uscito

La Superlega non molla. Florentino Perez ha parlato di pesanti penali per i club uscenti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Per Florentino Perez, presidente del Real Madrid e volto principale della Super League, c’è bisogno che i nove club che si sono tirati indietro paghino le panali per poter scendere definitivamente dal carro. Il contratto firmato dai 12 club fondatori della Super League è vincolante e, ad oggi, secondo Florentino, nessuno dei club ha pagato le penali.

Florentino Perez non ha voluto parlare di denaro, ma solo delle penali che i club sono obbligati a versare in caso di uscita ufficiale e prematura dalla Super League. Difficile ipotizzare le cifre secondo il Financial Times, che parla di clausole rescissorie da centinaia di milioni di euro che si sarebbero dovute attivare una volta avviata la competizione.

Secondo il quotidiano britannico restano comunque dei rischi legali per gli scissionisti visti i contratti vincolanti firmati da tutte e dodici le società. In pratica, i club che ancora non si sono staccati (Real Madrid, Barcellona e Juventus) potrebbero citare in giudizio quelli che hanno deciso di uscire chiedendo loro i danni. Un ultimo, disperato tentativo di far rispettare l’accordo per il quale c’erano voluti tre anni di lavoro o per recuperare almeno quella che è stata la tassa d’ingresso che, secondo il Daily Mail, sarebbe stata di circa 9,2 milioni di euro in azioni per ogni singola squadra”.

