Superlega: l’UEFA annulla il procedimento contro Juventus, Barca e Real Madrid

La UEFA ha deciso di cancellare i procedimenti nei confronti dei tre club fondatori della Superlega.

Questo il comunicato dell’UEFA:

“A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF , nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, l’Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento e nullo, come se il procedimento non fosse mai stato aperto”.

Dopo questa decisione anche gli altri club che hanno prima aderito e poi abbandonato la Superlega potrebbero avere dei benefici.

Infatti Manchester City e United, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Tottenham, Inter, Milan e Atletico Madrid hanno patteggiato con l’UEFA la pena ma ora anche a carico loro potrebbe esserci l’annullamento delle ammende inflitte.

