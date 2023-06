SuperLega rilancia al comunicato della Juventus: “Pressione inaccettabile, la Juve minacciata per le sfide europee”

La A22, società che sostiene il progetto della SuperLega, rilancia motivando il comunicato della Juventus con “una coercizione di cui esistono prove inequivocabili”.

A22 Sports Management, la società alle spalle del progetto Superlega, non conferma i segnali di uscita della Juventus ma anzi rilancia. A22 trae spunto proprio dalle indiscrezioni di giornata per annunciare, attraverso la testata spagnola As, che presenterà al giudice del Tribunale provinciale di Madrid e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea “prove inconfutabili e inequivocabili” di “minacce e coercizione” dell’Uefa nei confronti del club bianconero per evocare l’abbandono del progetto.

Nel comunicato in cui parlava di “avviare un periodo di discussione” con Real e Barcellona sull'”eventuale uscita” dal progetto Superlega, la Juventus ha scritto che “molte delle ricostruzioni riportate dalla stampa circa i contenuti della comunicazione (ivi incluso qualsiasi riferimento a presunte minacce di eventuali sanzioni da parte della Uefa) non corrispondono al vero”. Le indiscrezioni dalla Spagna parlavano di una minaccia di esclusione dalle coppe di cinque anni, mentre citando A22 As riferisce di un'”inaccettabile pressione a cui è stata sottoposta la Juve, che è stata minacciata di cacciarla dalle competizioni europee per tre anni se non avesse abbandonato il progetto Superlega”.

