Superlega: scoppia la rivolta dei tifosi di Chelsea, Liverpool e Manchester City

Sui profili twitter dei principali gruppi di tifosi organizzati delle squadre inglesi è scoppiata la rivolta contro la decisione di alcuni club di fondare la Superlega.

Vi proponiamo il pensiero di alcuni gruppi storici di tifosi inglesi.

Chelsea Supporters’ Trust: “Il Chelsea ha deciso di partecipare alla Superlega senza tenere conto dei suoi tifosi, della sua storia, del loro futuro e del futuro del calcio inglese. Abbiamo parlato con il Chelsea nelle scorse settimane e non si è mai parlato di questo. Attendiamo risposte E’ imperdonabile. Quando è troppo è troppo”.

Spirit of Shankly (Liverpool): “Come rappresentanti dei fan siamo sgomenti e ci opponiamo completamente a questa decisione. La FSG ha ignorato i fan nella loro implacabile e avida ricerca del denaro. Il calcio è nostro, non loro. La nostra squadra di calcio è nostra, non loro. Risponderemo pienamente a questa dichiarazione a tempo debito”.

Sulla stessa linea anche i gruppi delle altre squadre inglesi che hanno aderito alla Superlega considerando la scelta irrispettosa, folle e pericolosa per il futuro dello storico calcio britannico.

Così come il 99,99% dei commenti concorda con i comunicati dei club organizzati.

