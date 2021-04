Superlega, terremoto bookmakers: bloccate le scommesse su Champions e campionati

La nascita della Superlega ha già messo a soqquadro l’intero mondo del calcio, compreso il giro di scommesse.

La nascita della Superlega rischia di cambiare in maniera radicale il mondo del calcio. Una decisione, quella presa da 12 dei più importanti club al mondo tra cui Juventus, Inter, Milan, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Barcellona, che potrebbe portare – come minacciato dal presidente della UEFA, Aleksander Ceferin – all’esclusione dei top club europei dai rispettivi campionati sconvolgendo le competizioni nazionali. Proprio per questo i maggiori bookmaker, come riporta Agipronews, hanno deciso di chiudere le scommesse sulla vincente dello scudetto e sulle possibili qualificate alla prossima Champions League nei 3 principali campionati del Vecchio Continente come Serie A, Premier League e Liga. Una presa di posizione durissima quella della UEFA che, dopo aver appreso la notizia della costituzione della Superlega da parte dei club, ha espresso l’intenzione di estromettere le squadre che parteciperanno alla nuova competizione così come i calciatori dai tornei organizzati dal massimo ente calcistico europeo.

