Superlega, UEFA costretta a risarcire i tre club rimasti in caso di esclusione dalla UCL

Il Daily Mail, quotidiano inglese, riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alla Superlega ed alla possibile esclusione dei tre club dalla Champions League.

A quanto pare, infatti, la UEFA potrebbe essere costretta a risarcire Juventus, Real Madrid e Juventus nel caso in cui ciò avvenisse. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il giudice Ruiz Lara del Tribunal Mercantil n. 17 di Madrid, nella nuova ordinanza, avrebbe stabilito che per i club c’è il diritto al 20 per cento delle perdite derivanti dalla mancata partecipazione alle competizioni europee.

Ciò vuol dire che, a fronte di ricavi pari a 70-80 milioni di euro, circa 20 milioni di euro finirebbero nelle casse di ciascun club. Il procedimento disciplinare della UEFA è ancora sospeso, in attesa del pronunciamento pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

