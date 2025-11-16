Sussurri e grida sul futuro di Conte.

Sussurri e grida ma Conte lunedì sarà a Napoli.

Sta per concludersi una delle settimane più pesanti e così densa di polemiche che potresti metterle sotto sale e farne scorta per gli anni a venire.

Sussurri e grida con le immancabili voci di dentro, insinuano il dubbio che Conte lunedì non rientri.

In realtà il mister sarà regolarmente a Castelvolturno e incontrerà i primi reduci dalle Nazionali.

È stata una settimana complicata ma da venerdì Conte ha ripreso a dialogare con lo staff e si ricongiungeranno tra 24 ore.

Comments

comments