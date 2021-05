Svelata la canzone degli Europei: “We are the people” di Martin Garrix in collaborazione con Bono e The Edge. I dettagli.

Disponibile da oggi il singolo “We Are The People” (Sony Music), canzone ufficiale dell’Europeo che si svolgerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Previsto oltre un anno fa, il singolo è ora disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali.

