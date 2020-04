Szczesny svela un retroscena: “Gli arbitri hanno ammesso che quelli di de Ligt non erano rigori”

Secondo quanto riportato da Sportmediaset il portiere della Juventus Szczesny in un’intervista al compagno di squadra de Ligt sul canale youtube “Foot Truck” avrebbe svelato un clamoroso retroscena.

“Nessuno lo dice ma c’è stato un incontro degli arbitri in cui hanno detto che quelli con Lecce e Torino in realtà non erano rigori.

Nessun media ne parla, amano farlo solo quando sarebbe dovuto esserci un rigore contro la Juve.

È stato sfortunato, quello con l’Inter solamente era rigore.

Quando prendi la palla di mano per un mese devi riderci sopra, se eviti di parlarne lo rendi scomodo”.

