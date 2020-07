Szoboszlai, il Napoli programma un incontro per anticipare il Milan

Dominik Szoboszlai, centrocampista 19enne del Salisburgo, nel mirino del Napoli. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

“Il Napoli vuole Dominik Szoboszlai, 19enne del Salisburgo. Oggi è stata la prima giornata ‘azzurra’ di Osimhen ma il mercato di Giutoli e De Laurentiis non si ferma.

Il nome del centrocampista ungherese (che ha una clausola da 25 milioni di euro) è in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Napoli che in settimana ha in agenda un incontro con i suoi agenti. Szoboszlai prenderebbe il posto di Allan (in uscita), giocatore per cui il Napoli chiede 30/35 milioni e che interessa anche all’Everton.

Sul 2000 però sullo sfondo c’è anche il Milan; a gennaio Boban aveva addirittura trovato un accordo ma ora è il Napoli ad essere avanti e spera di riuscire ad anticipare eventuali mosse future di Rangnick”.

Fonte: gianlucadimarzio.com

