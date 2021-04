Il governo ha dato il via libera per consentire la presenza dei tifosi in occasione degli Europei per un numero pari al 25% della capienza dello stadio Olimpico.

Non è molto ma è sicuramente un primo passo importante verso la normalità.

Ma se la decisione presa dovesse essere allargata a tutti gli stadi per le partite di Serie A quanti spettatori entrerebbero nei vari stadi?

Nella tabella successiva riportiamo i dati in base alla capienza totale ufficiale degli stadi delle 20 squadre di Serie A.

