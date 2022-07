Tacchinardi: “Per Dybala Napoli sarebbe la destinazione perfetta”

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex giocatore Alessio Tacchinardi.

“Koulibaly è un giocatore mostruoso, il Napoli l’anno scorso era una delle squadre più forti, ed è normale che il giocatore voglia delle garanzie. Non vedo il Napoli, attualmente, una squadra capace di dare delle certezze.

Koulibaly deve provare a vincere, la squadra quest’anno dopo Lazio-Napoli ce la poteva fare, pur essendo innamorato di Napoli.

I tifosi si identificano in un giocatore come Koulibaly, poi dipende da lui se ha voglia di provare qualcosa di nuovo. Alla fine di tutto sono i giocatori che decidono la loro destinazione.

Dopo l’annata non positiva dell’anno scorso, la Juve, è normale che voglia vincere. Per vincere bisogna mettere dentro qualcosa, De Ligt può essere lo Zidane del passato: dalla sua vendita possono arrivare tanti giocatori decisivi. Prendere Koulibaly dietro significa cambiare una squadra, aggiungendo giocatori come Pogba o Di Maria.

Il Napoli ha perso Insigne, quindi non so dove giocherà Dybala: se giochi 4231 e lo metti dietro Osimhen renderebbe al massimo.

Per Dybala la destinazione perfetta sarebbe Napoli, molto più dell’Inter. Se Dybala sta bene e gioca ti fa almeno 15 gol ma ne fa fare 40 ad Osimhen”.

Comments

comments