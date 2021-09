Tacconi: “Szczęsny merita di essere ancora il portiere titolare della Juventus. Il rendimento di un estremo difensore è strettamente legato a quello della squadra”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Stefano Tacconi commentando i dubbi di Buffon su Szczęsny e ricordando i vecchi tempi all’Avellino.

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus dal 1983 al 1992:

“I dubbi espressi da Buffon su Szczęsny? Sono solo chiacchiere, Szczęsny è un ottimo portiere e merita di essere il titolare della Juventus. Un estremo difensore non può giocare da solo, se la squadra va male, è difficile che il portiere possa andare bene. Successe la stessa cosa a me quando l’allenatore della Juve era Maifredi: i risultati non arrivavano e io non fornii prestazioni all’altezza. Oggi fare il portiere è più difficile, gli errori vengono maggiormente evidenziati rispetto al passato e non viene dato il tempo per potersi riscattare.”

L’ex giocatore ha poi terminato ricordando i tempi all’Avellino:

“Un ricordo dei miei anni all’Avellino? Giocare in Irpinia è stata una fortuna per me, venivo dalla retrocessione in Serie C1 con la Sambenedettese e ad Avellino ho avuto modo di consacrarmi e di passare alla Juve, con cui ho vinto tutto in Italia, in Europa e nel mondo.”

